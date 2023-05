Romano conferma: “Nacho? Concrete chance che lasci il Real. L’Inter è interessata”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato aggiornamenti su Nacho Fernandez, difensore in scadenza di contratto col Real

Dopo 13 stagioni in prima squadra, Nacho potrebbe e dovrebbe lasciare il Real Madrid. Il difensore spagnolo classe 1990 è in scadenza di contratto e non ci sono segnali di rinnovo.