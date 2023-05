SM – Inter, da Mkhi a Skriniar: il punto sugli infortunati. Mercato? Nacho piace. E su Pavard…

In casa Inter c'è grande entusiasmo e concentrazione in vista della finale di Champions tra 11 giorni: oggi la squadra torna ad allenarsi dopo 3 giorni di riposo concessi da Inzaghi e sarà l'occasione per valutare gli infortunati.

Skriniar, Mkhi e Correa: il punto

Come riportato da Sport Mediaset, Skriniar dovrebbe gradualmente iniziare a lavorare in gruppo insieme ai compagni. Per Mkhitaryan, invece, dovrebbero essere necessari altri giorni in più per recuperare, tanto che risulta difficile che possa esserci contro il Torino, discorso analogo per Correa così come per D'Ambrosio, le cui condizioni sono da valutare dopo l'acciacco subito contro l'Atalanta.