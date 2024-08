Romano: “Napoli-Al Ahli, accordo vicino per Osimhen a 65 mln. Lui vuole una clausola”

Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione di Victor Osimhen. Ecco le sue parole in diretta su playback.tv sulla trattativa con l'Al Ahli: "Accordo Napoli-Al Ahli davvero vicinissimo, non sarà un problema questo, per un pacchetto da oltre 65 milioni di euro, mancano solo piccoli dettagli. C'è da risolvere la questione tra giocatore e club, l'accordo non c'è, è una questione di soldi e ingaggio, ma anche una questione di clausola, un punto cruciale richiesto da Osimhen per andare a giocare in Arabia. Per l'ok, non è solo questione di stipendio, ma di avere una clausola per tornare nel calcio europeo nel giro di pochi anni, una via d'uscita. Lui vuole una clausola come condizione necessaria, ci sono contatti costanti per capire se si riesce ad arrivare a una quadra.