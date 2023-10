In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto così su Lazar Samardzic dopo quanto accaduto in estate con l’Inter. “Samardzic-Juventus per gennaio? Credo che la sua priorità sia di fare chiarezza dopo il disastro estivo. La si può pensare come si vuole, ma aveva già fatto le visite mediche ed è tornato a casa, vuol dire che c’è un problema nella gestione del giocatore”.