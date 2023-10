In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto così su Piotr Zielinski. Nei giorni scorsi, il centrocampista polacco in scadenza col Napoli è stato accostato anche all’Inter: “Rumors su Inter e Juventus interessate a Zielinski? Non credo che la Juve in questo momento vada su Zielinski, non ci stanno lavorando. Dovesse andare via a 0, si vedrà per giugno. Per gennaio non è una priorità”, le dichiarazioni di Romano.