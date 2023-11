Gianluca Rossi, sul canale YouTube di QSVS, ha fatto anche una panoramica sulle idee di mercato dell'Inter in vista della prossima sessione estiva. Ecco le sue parole:

"Nell'ambiente dei procuratori i nomi che girano sono noti. Uno è quello di Andrea Colpani: l'Inter è in ottimi rapporti con il procuratore Tinti e avrebbe in mente un paio di contropartite tecniche da offrire al Monza, che sono Francesco Pio Esposito e Oristanio, che al Monza non dispiacerebbero. Bisognerebbe poi aggiungere una quota".