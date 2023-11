FCIN1908 / Arnautovic, ci siamo quasi: domani parte in gruppo, i tempi. E Cuadrado…

L'Inter si prepara alla difficile trasferta a Bergamo e lo fa con tutta la squadra disponibile, ad eccezione di Arnautovic e Cuadrado che stanno lavorando per recuperare. Inzaghi avrà quindi la possibilità di scegliere tra i suoi titolari per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Per quanto riguarda il lavoro personalizzato che hanno finora svolto Arnautovic e Cuadrado ci sono alcuni aggiornamenti.

Come raccolto da FCINTER1908, Arnautovic sta spingendo forte sul piede dell'acceleratore. L'attaccante è pronto a rientrare in gruppo e domani svolgerà per la prima volta una parte (quella più impegnativa) dell'allenamento con tutta la squadra. Si tratta di una buona notizia che porta a fissare con fiducia il suo rientro tra i convocati nella partita di Champions League contro il Salisburgo. Arnautovic non dovrebbe quindi fare panchina a Bergamo perché facendolo perderebbe il ritmo degli allenamenti e lavorerebbe meno. Per quanto concerne Cuadrado, il giocatore verrà rivalutato settimana prossima con l'obiettivo di farlo rientrare in gruppo.