FCIN1908 – Samardzic è ancora a Milano. Trattativa ancora in piedi. L’entourage…

Non è arrivata neanche oggi la fumata bianca tra Lazar Samardzic e l’Inter . Ciò non vuol dire che la trattativa sia definitivamente saltata, ma non c’è ancora il punto di incontro tra i nerazzurri e l’entourage del calciatore dopo le divergenze emerse nel lungo summit di ieri pomeriggio.

Stando a quanto raccolto da FCINTER1908.IT il calciatore è ancora nel suo hotel di Milano in attesa di sviluppi. L’entourage, senza però voler incrinare ulteriormente gli equilibri, ha chiesto oggi all’Inter la possibilità di farlo tornare momentaneamente a Udine per raccogliere altri effetti personali, considerando che era venuto a Milano con lo stretto necessario per sostenere le visite mediche. Il club nerazzurro ha dato il suo ok, ma ciò non è ancora avvenuto e non è detto accada. Tutto rimane ancora in divenire e il ragazzo attende sviluppi in compagnia della sua fidanzata.