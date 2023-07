FCIN1908 / Samardzic, chiusura entro venerdì. Fabbian, confermato: Inter manterrà il controllo

Sono i giorni più caldi, quelli che porteranno alla chiusura di un affare importante, per il presente e per il futuro

Sono i giorni più caldi, quelli che porteranno alla chiusura di un affare importante, per il presente e per il futuro. Lazar Samardzic e l'Inter , conto alla rovescia. La trattativa è entrata nel vivo, tanto che da più parti si parla di una chiusura fissata nelle prossime ore tra i nerazzurri e l'Udinese.

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, le strette di mano e le successive firme dovrebbero arrivare entro la giornata di venerdì, sicuramente dopo il ritorno dell'Inter dalla tournée in Giappone. I colloqui, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, sono stati approfonditi giovedì scorso, prima della partenza del direttore sportivo interista, Piero Ausilio, per il Sol Levante.