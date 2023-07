Sky – Samardzic, Inter ottimista ma sono attese novità dopo il 2 agosto

Solo quando il club nerazzurro rientrerà dalla tournée in Asia ci sarà l'affondo del giocatore dell'Udinese

Ieri è arrivata la prima offerta dell'Inter per il giocatore dell'Udinese, Lazar Samardzic . 15 mln più il cartellino di Fabbian . Ora la palla passa all'Udinese che dovrà dare una risposta al club nerazzurro, come spiegano a Skysport.

La trattativa è in fase avanzata e presto verrà coinvolto anche l'agente del giovane giocatore nerazzurro che nella scorsa stagione è stato in prestito alla Reggina. Non sono attese novità a breve o comunque prima del rientro del club dal Giappone dove si sta tenendo la tournée nerazzurra.