GdS – Samardzic-Inter, sospetti su un inserimento della Juventus: “Se l’affare salta…”

"Gli ultimi eventi milanesi potrebbero alimentare il sospetto di un inserimento della Juve per Samardzic. Inter e Udinese sono d’accordo su tutto, ma gli agenti hanno alzato le pretese alla firma, così l’operazione si è bloccata nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche. Secche smentite dalla Continassa e poche tracce su eventuali mosse Juve, anche se il centrocampista piace da tempo a Giuntoli (che lo aveva valutato ai tempi del Napoli) e pure Manna lo ha seguito per diverso tempo. I bianconeri in quel ruolo hanno necessità: sul centrocampista non ci sono ma, tornasse sul mercato, potrebbero valutarlo tra le altre ipotesi che sono allo studio in questa fase".