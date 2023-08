Rossi: “L’Inter non ha piano B ma piano A2. Se salta Samardzic ecco chi ci sarà a centrocampo”

"L'Inter non ha piani B come altri, perché l'Inter la B non l'ha mai frequentata, ma ha dei piani A2. Beh, il piano A2 in questo caso sarebbe uno che fa felici molti tifosi, che in questi giorni mi hanno scritto: 'Ma non potremmo tenere Sensi?'. Non è l'idea principale della società, lo dico, ma se Samardzic e suo padre si mettono davvero a fare i fenomeni, può darsi anche che resti Sensi. Tutto è possibile".