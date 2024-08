C'è grande affetto per il giocatore che troverebbe in società il suo compagno Gokhan Inler, alla sua prima esperienza da dirigente. Anche se non è lui a fare il mercato in questo momento avrà sicuramente inciso sentendo il giocatore cileno. L'ex attaccante nerazzurro - ha raccontato Marchetti a Skysport - ha mostrato tanta carica ai dirigenti quando ha comunicato di voler tornare a giocare per il club friulano. Ha detto loro di voler riportare l'Udinese in Champions. Una spinta di entusiasmo incredibile che magari può dare l'esempio anche a giocatori che preferirebbero partire, come ad esempio Samardzic.