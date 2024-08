Sky Sport ribadisce: Denzel Dumfries vuole rinnovare con l'Inter. E i nerazzurri vogliono proseguire con l'esterno olandese. Ecco quanto evidenziato da Luca Marchetti sul giocatore in chiave mercato.

"In Inghilterra hanno scritto che lo United è interessato a Dumfries, ieri il club ha incontrato il procuratore di Denzel per andare al rinnovo. Disponibilità sia da parte dell’Inter che da parte del giocatore per proseguire insieme", ha detto il giornalista.