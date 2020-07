Lautaro, il Barça non può chiudere: la mossa dell’Inter. Sanchez? Accordo con lo United ma…

“Quando c’è la Viola di mezzo davanti alla porta si alza un muro per Romelu Lukaku”. Apre così La Gazzetta dello Sport in merito alla prova opaca di Romelu Lukaku contro la Fiorentina. Come all’andata, il belga ha sprecato buone occasioni, non riuscendo a trovare la via del gol. A differenza di tante altre volte in cui ha vestito il ruolo di trascinatore, ieri Lukaku ha vissuto una giornata no: tante chance ma una mira non precisa hanno fatto sì che l’Inter non riuscisse ad uscire da San Siro con i tre punti.

PRESENTE E FUTURO – Lukaku è a quota 27 gol in stagione e ha l’obiettivo di agguantare quota 30, cifra raggiunta anche da Milito nell’anno del Triplete: al belga rimangono a disposizione tre partite di Serie A più l’Europa League e il traguardo appare alla portata. Ma quale sarà il futuro dell’attacco dell’Inter? Ieri Rom ha giocato con Sanchez, chiamato a sostituire un Lautaro non al meglio della forma. Proprio Sanchez e Lautaro sono al centro del dibattito: “Per il Niño Maravilla al momento c’è l’accordo con il Manchester United per rimanere a Milano almeno fino al 5 agosto, data dell’ottavo di finale di Europa League in gara secca contro il Getafe, però l’Inter vuole andare avanti”, spiega La Gazzetta dello Sport.

LAUTARO – Situazione invece diversa per quanto riguarda Lautaro Martinez, ieri partito dalla panchina: “L’argentino si è perso, anche ieri zero graffi. Il Barça al momento non può chiudere l’affare e allora l’Inter pensa a fare al Toro un nuovo contratto”, commenta la Rosea.