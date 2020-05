Borja Valero: “Lautaro resti e realizzi il progetto dell’Inter. Conte? All’inizio mi ha detto…”

“La situazione è molto delicata, siamo davanti a una crisi sanitaria di portata mondiale. Noi giocatori siamo soggetti come tutti al rischio di contagio: ci si poteva e doveva fermare prima”. Così Borja Valero, centrocampista dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito all’ipotetica ripresa del campionato italiano.

E avrebbe senso ricominciare?

Tra voi calciatori dell’Inter ne state parlando?

“Abbiamo la nostra chat di gruppo, ma per il momento ci sembra tutto ancora lontano e fumoso. Chiaro però che, se e quando ci verrà detto di ricominciare, come categoria faremo sentire la nostra voce”.

Hai detto che Antonio Conte è un vincente per l’intensità che mette nel lavoro.

“La sua forza è chiedere tantissimo non solo ai giocatori ma a tutti, fino ai magazzinieri e ai ragazzi dell’ufficio stampa. E, quello che chiede, offre in cambio”.

Nelle ultime partite prima della sospensione avevi trovato più spazio.

“Conte mi aveva parlato a inizio stagione. Era stato chiaro: io non faccio affidamento su di te, mi aveva detto. Poi ha visto come mi alleno, a testa bassa e mettendomi in discussione: mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto che avrei avuto il mio spazio. Così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo più dimostrare niente a nessuno. Né penso che a fine stagione mi scade il contratto: lavoro e mi metto a disposizione”.

Cosa vi è mancato nello scontro diretto di Torino contro la Juve?

“È stata una partita strana, giocata in condizioni strane, a porte chiuse. In più, non eravamo nel nostro momento migliore. Non la prenderei troppo in considerazione”.

Cosa manca a Eriksen per prendersi l’Inter?

Hai definito Brozovic il miglior centrocampista di Serie A.

“In tre anni che sono all’Inter è cresciuto in modo esponenziale. Pian piano si è reso conto di quanto sia forte e ha preso possesso di un ruolo nuovo per lui, quello del regista. Può crescere ancora”.

Tra i giovani, chi ti ha colpito di più in questa stagione?

“Il nostro Lautaro. Da un anno all’altro è quello migliorato di più. Oltre a segnare, fa un lavoro straordinario per la squadra”.

“Che qui abbiamo un progetto molto importante, visibile a tutti. E che, per realizzarlo, è meglio che lui sia con noi”.

Un talento come Esposito all’estero sarebbe già titolare?