Sanchez torna all’Inter? Per il cileno si apre una nuova pista in Brasile: c’è il Santos

"Per un Sanches che è arrivato (Renato, prossimo a diventare un nuovo giocatore giallorosso) c'è un Sanchez che potrebbe fare un assist clamoroso alla Roma sul mercato andandosene dall'Europa: si tratta dell'ex Udinese, Barcellona e Inter Alexis, svincolato dal Marsiglia e quindi libero di firmare per una squadra brasiliana come il Santos anche se il mercato in entrata da quelle parti è chiuso da tempo. Se il Santos dovesse trovare l'accordo con Sanchez, a quel punto il ruolo di attaccante ricoperto da Marcos Leonardo, obiettivo della Roma, non sarebbe più scoperto in caso di cessione".