SM – Inter-Sanchez, possibile rescissione: “Chi al suo posto? Oltre a Insigne avanzano 2 nomi”

Potrebbe presto finire la storia tra Alexis Sanchez e l'Inter . Lo sostiene Sport Mediaset, secondo cui i continui problemi fisici dell'attaccante cileno potrebbero spingere le parti a prendere in considerazione l'idea di una risoluzione consensuale dell'attuale contratto. A quel punto, dunque, ci sarebbe spazio per un ulteriore arrivo in attacco.

Il nome più caldo, in questo senso, è quello di Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022. Secondo Mediaset, Marotta potrebbe fare un tentativo last minute per il numero 24 azzurro. Ma non c'è solo il nome del talento napoletano in orbita nerazzurra. Nel mirino dei dirigenti di Viale della Liberazione, infatti, ci sono anche Moise Kean e Luka Jovic del Real Madrid, da sempre pallino di Piero Ausilio.