SM – Sanchez si è proposto all’Inter. Candidatura gradita ma legata a Correa

Alexis Sanchez si è proposto per un ritorno all'Inter . Queste le ultime indiscrezioni arrivate sull'attacco nerazzurro. I dirigenti interisti lavorano su giocatori come Balogun e Scamacca , con Morata ormai - a quanto pare - fuori dalle prospettive del club. SportMediaset che nelle scorse ore aveva sottolineato che non c'erano stati contatti con il cileno, oggi svincolato, sul suo sito parla proprio di lui.

"Il weekend ha fatto registrare un paio di novità per l'attacco: l'entrata in scena di Alexis Sanchez che da svincolato dopo un anno a Marsiglia si è proposto per un ritorno a Milano. Candidatura gradita ma legata all'uscita di Correa: insomma, non sarà certo il cileno la punta che può sostituire Lukaku ma, al limite, quella da inserire al posto dell'evanescente argentino, per il quale si attendono offerte dall'Arabia al rientro dal Giappone", si legge sul sito sportivo del giocatore. Le notizie su un ritorno al club nerazzurro del giocatore sono state però smentite da altre fonti.