Sanchez all’Inter anche l’anno prossimo? La strategia di Marotta. CdS: “Con l’addio di Skriniar…”

“Un Alexis Sanchez così ti viene la voglia di confermarlo“. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’attaccante cileno che sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori. “Lasciarlo fuori nelle ultime 6 giornate sarà complicato, ma l’Inter vuole pensarci bene anche prima di perderlo a fine stagione”, commenta ancora il quotidiano romano che lo dà per titolare per la sfida di giovedì con la SPAL.

FUTURO – Quel che resta in dubbio è il futuro prossimo di Sanchez, attualmente in prestito dal Manchester United: la conferma del Niño Maravilla dipende principalmente da due fattori. “Primo fra tutti la composizione del reparto offensivo 2020-21: se sarà ceduto Skriniar e Martinez resterà insieme a Lukaku, avere sia il Niño sia Dzeko garantirebbe una batteria di punte di spessore assoluto”, spiega il CorSport che però evidenzia come lo United debba far capire la reale posizione all’Inter. Inter che, dal canto suo, sta valutando di trattenere Sanchez a Milano ma alle sue condizioni: l’ex Barcellona, infatti, non rientra nei piani di Solskjaer ma guadagna 13 mln netti a stagione. L’Inter proverà di nuovo a prenderlo in prestito con la partecipazione condivisa dell’ingaggio e per questo c’è da trattare.