L’Inter leva le briglie e scaccia i problemi. Lautaro Ghostbuster e Sanchez Maravilla calmano Conte

Dopo una buona partenza, l’Inter sprofonda e va sotto col Torino per un infortunio clamoroso di Handanovic. Il capitano dei nerazzurri perde palla e regala il più comodo degli assist a Belotti che non può sbagliare. Così, da una partita che sembrava in totale controllo da parte della squadra di Conte, si rischia davvero il tracollo. Dopo le ultime giornate mancava serenità e subire gol in questo modo poteva essere una mazzata incredibile. Ma l’intervallo porta consiglio e chissà che in questa occasione Conte non abbia trovato il giusto modo per toccare le corde dei suoi giocatori. I secondi tempi sono stati spesso fatali nelle ultime giornate, la seconda frazione col Torino potrebbe dare la svolta per questo finale di stagione.

Servono pochi minuti all’Inter per togliere le briglie e scrollarsi i problemi delle ultime settimane. Vittoria, tre punti, secondo posto, Lautaro che si sblocca, Sanchez che è in continua crescita. È bastato poco per far tornare il sereno sulla Milano nerazzurra e chissà che questa vittoria non faccia anche passare i malumori di Conte. Teso inizialmente, ma poi il tecnico si libera dei problemi e delle preoccupazioni esultando come il primo dei tifosi e il pensiero di sfilarsi il nerazzurro sembra già un lontano ricordo. Mancava Lukaku, ma l’Inter riabbraccia Lautaro Martinez in versione Ghostbuster e si gode un Sanchez tornato improvvisamente Maravilla. L’argentino allontana con un assist e un gol il fantasma che lo possedeva nelle ultime settimane, il cileno cresce e finalmente prova a firmare sul campo la sua permanenza nell’Inter. Eriksen? Servirà, per forza, anche lui…