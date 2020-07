A Verona altra occasione per Sanchez. GdS: “Alexis si gioca il futuro: l’Inter sta valutando…”

Per la terza volta in campionato nel 2020, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku sono pronti a dividersi l’attacco dell’Inter. Il belga e il cileno saranno titolari nel match contro il Verona del Bentegodi, che arriva quattro giorni dopo il tracollo con il Bologna. Nelle due volte precedenti, contro Milan e Sassuolo, Sanchez ha realizzato un assist e Lukaku un gol. “Ma l’occasione al Bentegodi è più per il Niño Maravilla, che in questo finale di stagione si gioca una fetta importante del futuro in nerazzurro. L’Inter continua a valutare l’ipotesi di riaverlo dal Manchester, anche perché in casa United non sembra proprio esserci questo grande desiderio di riabbracciarlo”, spiega La Gazzetta dello Sport.

ALTALENANTE – Nel corso della stagione, palesemente condizionata dall’infortunio patito in Nazionale per un fallo di Cuadrado, Sanchez ha mostrato a sprazzi il suo talento. Nelle ultime giornate, l’ex Barça ha avuto maggiore spazio ma non sempre l’ha sfruttato. “E le ultime due partite sono l’emblema della sua stagione vissuta sulle montagne russe. Col Brescia è stato devastante: gol, assist e una serie di giocate da Maravilla. Contro il Bologna, invece, il suo ingresso è stato quasi impercettibile. Verona è l’occasione per rimettersi in moto” commenta la Rosea.