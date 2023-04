Lazio, senza Champions Sarri potrebbe guardarsi attorno. “E c’è chi lo avvicina all’Inter”

Inter-Lazio è uno snodo fondamentale nella corsa Champions League per i nerazzurri, ma anche per i biancocelesti

Inter-Lazio è uno snodo fondamentale nella corsa Champions League per i nerazzurri, ma anche per i biancocelesti. Le ambizioni di Lotito in caso di mancato accesso all'Europa più nobile potrebbero infatti ridimensionarsi, spingendo così anche Maurizio Sarri a guardarsi attorno. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ci sono dei rumours che accostano l'attuale allenatore laziale alla panchina interista in caso di addio di Inzaghi:

"Nessun club, compresa l’Inter, può rinunciare ai 50 o 60 milioni di ricavi garantiti dall’ingresso ai gironi. Lo stesso concetto vale per la Lazio. Lotito, pur non avendo posizioni debitorie elevate, ha chiuso il 31 dicembre con il peggior bilancio dei tempi recenti (rosso di 21,4 milioni) e senza Champions, centrata solo due volte in diciotto stagioni, sarebbe costretto a ridimensionare le ambizioni".

"E’ un passaggio delicatissimo per Sarri: due anni di lavoro, nel percorso naturale di crescita, troverebbero un logico sviluppo in estate, altrimenti rischierebbe di dover ricominciare da zero oppure persino a guardarsi intorno, perché le offerte non mancheranno. Alcuni rumours lo hanno accostato all’Inter, ma il suo rapporto con Lotito è solido e non in discussione".

(Fonte: Corriere dello Sport)