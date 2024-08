Martin Satriano e Issiaka Kamate stanno per lasciare l'Inter per approdare rispettivamente al Lens e all'Aves

L'Inter è al lavoro per completare alcune operazioni in questi ultimi giorni di mercato. "Le attenzioni principali sono rivolte all'operazione che potrebbe portare Tomas Palacios all'Inter. Ma la dirigenza nerazzurra è attiva anche sul fronte delle uscite. A tal proposito infatti Marotta, Ausilio e Baccin stanno formalizzando due operazioni", anticipa La Gazzetta dello Sport che poi entra nel dettaglio.

E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che riporterà Martin Satriano in Ligue 1, non più al Brest ma al Lens. "La formula è sempre quella di una cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'intesa con il calciatore per l'ingaggio è già stata raggiunta", spiega la Rosea.