Kamate-Anderlecht, trattativa si complica: i motivi. Ora nuova pista calda

Si complica la trattativa tra Inter e Anderlecht per Issiaka Kamate. Come riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, i nerazzurri avrebbero infatti intenzione di mettere una clausola per riacquistare il giocatore, opzione non gradita all’Anderlecht. Inoltre, Kamate vorrebbe giocare in prima squadra mentre il club lo vorrebbe prima testare con la squadra B (in seconda divisione).