Ancora da definire il futuro di Martin Satriano : l'attaccante uruguayano, tornato all'Inter dopo la positiva stagione al Brest, ha deciso di non prendere in considerazione l'ipotesi di un nuovo trasferimento in Francia, nonostante l'accordo tra i club, e attende ora nuove proposte.

Il classe 2001 vorrebbe andare a giocare in Spagna, come scrive Tuttosport: "Chi invece non doveva neanche più essere ad Appiano è Martin Satriano che però ha detto no al Brest mandando a monte una trattativa che per il cartellino avrebbe fatto incassare all'Inter 6 milioni più bonus.