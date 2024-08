Prosegue la trattativa per la cessione di Satriano in Farancia, al Brest. Ieri l'attaccante è passato dalla sede nerazzurra assieme al suo entourage per parlare della sua destinazione. Ma, per il momento, la fumata bianca non è arrivata, il giocatore tentenna sull'ipotesi francese.

"Il colloquio, durato circa 45 minuti, non ha portato alla definizione del trasferimento al Brest; l’uruguaiano, infatti, non é ancora così convinto di voler far ritorno in Francia e non ha dato il suo assenso. La sua volontà é, d’altronde, nota da tempo e il recente cambio di procuratore ne é stata solo ulteriore conferma: Satriano vorrebbe trasferirsi in Liga, ma al momento non sono pervenute offerte né sul tavolo di Fuster né su quello di Marotta", scrive il Corriere dello Sport.