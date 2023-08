SM – Scamacca, l’Atalanta fa sul serio: superata l’offerta dell’Inter che ora vira su…

Sport Mediaset conferma l'inserimento dell'Atalanta per Gianluca Scamacca . Come riportato da Marco Barzaghi, infatti, i bergamaschi avrebbero messo sul piatto 25 mln di euro più 5 di bonus al West Ham, offrendo un ingaggio da 3,2 a stagione al calciatore. L'Inter, invece, è ferma a 23 più 5 di bonus per il club inglese, con 3 mln a stagione offerti a Scamacca.

"A questo punto l'Inter è costretta a un'asta con l'Atalanta oppure a cambiare obiettivo. Non a caso i nerazzurri si sono già cautelati, intavolando un dialogo con l'Udinese per Beto. Dalla sua il club finalista di Champions può offrire a Scamacca un palcoscenico più prestigioso, mentre la Dea gli può garantire una maglia da titolare che in nerazzurro si dovrebbe conquistare in un duello con Thuram", chiosa Sport Mediaset.