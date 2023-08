Nocerino: “Frattesi è la mezzala più forte della Serie A. E rispetto a Barella…”

"Spero possa fare più gol di me al Milan e possa fare la differenza in Nazionale, mi piace tanto", ha detto Nocerino

"Frattesi è la mezzala più forte che abbiamo in Italia, lo seguo da tempo. Ha gol nelle gambe, ma ha gamba e personalità. Spero possa fare più gol di me al Milan (11 in una stagione, ndr) e possa fare la differenza in Nazionale, mi piace tanto. Lui e Barella formano un duetto di mezzali interessanti, forse Frattesi ha più gol di Barella. Sono due mezzali veramente forti"