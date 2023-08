Sky – Inter, Scamacca e non solo. L’italiano convince Inzaghi. Si lavora su…

Il calciatore italiano convincerebbe di più Inzaghi per caratteristiche ma si tiene conto anche dei costi più elevati per il cartellino di Balogun o quello di Beto. I dirigenti interisti stanno lavorando sul mercato e devono ancora definire oltre all'attaccante due portieri, un altro centrocampista e un difensore. A centrocampo è avanti la trattativa per Samardžić e in difesa piacerebbe un giocatore come Toloi, ma l'Atalanta non lo considera in vendita. L'idea è che l'Inter stia cercando per la retroguardia un giocatore vicino al costo zero come era successo quando era stato cercato Azpilicueta che poi ha scelto il campionato spagnolo.