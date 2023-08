Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così del possibile arrivo all'Inter di Gianluca Scamacca: "Tutta questa voglia dei club di avere Scamacca non la capisco. E' un buon giovane, ha qualità, ma mi sembra uno che possa giocare una partita sì e tre no. Lo vedo non come un bomber vero. E' vero che il valzer delle punte è quello, i nomi sono quelli, però Scamacca...".