Inter-West Ham, si continua a discutere per Scamacca. Si può chiudere in prestito con obbligo

Inter e West Ham continuano a discutere del possibile arrivo in nerazzurro di Gianluca Scamacca. Gli Hammers chiedono 30 milioni, i nerazzurri fin qui sono arrivati a 22-23, ma i contatti continuano. L'affare, secondo il Corriere dello Sport, si potrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto:

"Più lunghi, invece, i tempi per Gianluca Scamacca, possibile nuovo riferimento offensivo in attesa che venga chiusa la pratica per Samardzic e che venga dato a Inzaghi un portiere titolare con il pressing sempre costante sul Bayern per Sommer. Per l’attaccante azzurro con il West Ham (che potrebbe prendere Nzola) bisognerà trattare sul prezzo, vista la richiesta iniziale degli inglesi pari a 30 milioni".