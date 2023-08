GdS – Atalanta-Scamacca, è fatta: nel pomeriggio l’arrivo a Roma e le visite mediche

E' tutto fatto per il trasferimento all'Atalanta di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham inseguito anche dall'Inter

E' tutto fatto per il trasferimento all'Atalanta di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham inseguito anche dall'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore arriverà oggi a Roma e svolgerà subito le visite mediche per il club bergamasco a Villa Stuart: