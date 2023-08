Sky – Tinti in sede. Prende piede l’idea scambio con la Sampdoria: all’Inter arriverebbe Audero

Come vi abbiamo documentato, Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è entro qualche minuto fa nella sede dell'Inter: l'idea di scambio

Come vi abbiamo documentato, Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è entro qualche minuto fa nella sede dell'Inter. Sul tavolo, il rinnovo dell'allenatore nerazzurro, ma non solo. Tinti, infatti, è anche procuratore di Audero, portiere della Sampdoria neo retrocessa in Serie B. E proprio con la Samp starebbe prendendo piede l'idea di uno scambio tra portieri.