Scelta netta dell’Inter: “Rinnovo in vista fino al 2025. Presto incontro con l’agente di…”

Per Antonio Conte è un giocatore importante. Un titolare aggiunto, che non ha mai fatto mancare il suo apporto, anche se in una situazione non sempre facile. Roberto Gagliardini si è dimostrato un elemento portante per la rosa nerazzurra. Tanto che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, presto per lui ci sarà un rinnovo:

“Ma Gagliardini ha mostrato a parte del tifo, che mai l’ha digerito fino in fondo, perché l’Inter abbia deciso di insistere: il contratto verrà prolungato. Anche se non c’è fretta, vista la scadenza 2023, è intenzione del club parlare di un allungamento fino al 2025. In questa nuova era i nerazzurri tengono molto all’anima italiana e a breve ci sarà un incontro con l’agente Beppe Riso“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)