Marotta sfrenato: il colpo del 2020 ha finalmente un nome. Sarà il lampo più grande dell’Inter

L’Inter, secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe già individuato il profilo sul quale puntare per il colpo in stile Lukaku piazzato la scorsa estate e regalare ad Antonio Conte un giocatore da almeno 60 milioni di euro. Si tratta di Timo Werner, attaccante del Lipsia, che potrebbe andare a completare un reparto formato dall’unica certezza Lukaku e dal doppio arrivo a parametro zero, Mertens e Cavani. Scrive il CdS:

“Il prossimo attacco dell’Inter è in divenire, con Lukaku unica certezza. Ma bisogna predisporre per Conte un reparto all’altezza. Un doppio colpo a parametro zero – Mertens è il grande favorito, in lista c’è anche Cavani – come preludio all’arrivo di Timo Werner, che sarà da trattare con il Lipsia. Il tedesco sarebbe la spesa interista più ingente nel mercato che verrà“.

(Fonte: Corriere dello Sport)