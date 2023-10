Inter, scelto primo rinforzo 2024-25: “Assalto programmato a fine stagione. Sì del giocatore”

"Anche l’Inter guarda in prospettiva futura. In estate la società nerazzurra ha preso Sommer e Audero. Il discorso però non è affatto chiuso in questo settore nel senso che l’Inter resta in pressing anche su Bento. Il numero uno dell'Athletico Paranaense è al primo posto della lista della dirigenza, che è già al lavoro per tentare l’assalto alla fine di questa stagione. Bento ha un contratto fino al 2026 e ha già dato la sua disponibilità a un trasferimento in nerazzurro. Il problema è convincere il club brasiliano, che ad agosto si è opposto alla sua cessione. L’Inter lo ritiene un ottimo profilo e nei prossimi mesi cercherà di trovare una soluzione per portarlo a Milano alla fine di questa stagione".