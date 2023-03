Scholes: “Vorrei Lautaro al Manchester United. E’ il tipico attaccante che ama Ten Hag”

Paul Scholes chiama Lautaro Martinez al Manchester United. Intervistato da BT Sport, l'ex centrocampista dei Red Devils, a precisa domanda su chi preferirebbe come nuovo attaccante dello United, ha risposto così, senza troppi giri di parole:

"Mi piace Lautaro Martinez dell'Inter. Penso che sia un tipico giocatore che piace a Ten Hag, che ama un centravanti come lui che corre, è aggressivo, combatte con gli avversari. Mi piacciono le attuali opzioni dello United, mi piace Rashford, mi piace Martial, ma quest'ultimo non riesce a mantenersi in forma. Dunque, bisogna anche valutare delle alternative sul mercato".