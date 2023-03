Gosens si laurea in psicologia: “Era un sogno. Dopo la carriera voglio aiutare gli atleti”

Chiamatelo Dottor Gosens. Dopo quattro anni di "duro lavoro", infatti, l'esterno tedesco dell'Inter ha conseguito la laurea in psicologia

Da oggi, chiamatelo Dottor Robin Gosens. Dopo quattro anni di "duro lavoro", infatti, l'esterno tedesco dell'Inter ha conseguito la laurea in psicologia. Lo ha annunciato lo stesso calciatore sul suo profilo Linkedin. Attraverso un lungo messaggio, Gosens ha parlato così del grande traguardo raggiunto:

"Finalmente. Dopo 4 anni di duro lavoro, l'ho raggiunta: laurea in psicologia. È stato un percorso lungo, che mi è costato molta forza ed energia, perché il calcio e la mia famiglia hanno naturalmente i ruoli principali nella mia vita. Nell'ultimo anno dei miei studi è nato nostro figlio - il dono più grande della terra - che non mi ha portato ad avere più tempo per studiare. Di recente un buon amico mi ha chiesto come gestisco tutto. Bella domanda, in realtà.

Penso che siano i sogni, gli obiettivi di vita che continuo ad avere. C'è come un motore interiore che mi guida. Ma è anche la passione, la passione per le cose. Ma soprattutto è la grande fortuna di poter scegliere le cose che voglio fare. Considero il più grande privilegio realizzare progetti che nessuno mi ha imposto. È da lì che la motivazione viene da sola, credo. Come nel caso dello studio: il mio grande sogno è aprire uno studio dopo la mia carriera dove posso aiutare gli atleti ad affrontare ansia, pressione o problemi simili. Per questo l'argomento della mia tesi di laurea era: confronto tra il livello di resilienza di atleti professionisti e non professionisti.

Con il mio background di atleta professionista che ha dovuto affrontare problemi simili durante la sua carriera e la base teorica attraverso i miei studi, posso essere un valido aiuto - ne sono convinto. È questo sogno che mi ha accompagnato attraverso i miei studi. La volontà di trasmettere le mie conoscenze in seguito e di aiutare le persone nel migliore dei casi. E anche se non sono ancora alla fine, perché mi mancano ancora alcuni passaggi per realizzare il mio sogno, le basi sono state gettate.

Due cose alla fine:

Sognare vale la pena, davvero. Pertanto, sogna e lascia che questi sogni ti guidino. Nessuno dice che si avvereranno da soli. È sempre una questione di duro lavoro. Ma ne varrà la pena.

I problemi psicologici sono ancora un argomento tabù non solo nel business del calcio, ma nella società nel suo insieme, e sono afflitti da troppi stimmi. Puoi funzionare come persona a lungo termine solo se hai le idee chiare. Quindi, se non lo è, dovresti cercare aiuto. Questo è un segno di vera forza. Coloro che non lo capiscono sono l'opposto: deboli".