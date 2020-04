Lo scopritore di Lautaro: “Perfetto per Messi, Leo sa scegliere. La prima volta che lo vidi…”

A Barcellona letteralmente pazzi per Lautaro Martinez. Mundo Deportivo, che lancia un’altra ipotesi nella trattativa con l’Inter, è andato a pescare Fabio Radaelli, lo scopritore del Toro e colui che lo ha portato dal Racing di Avellaneda. Nel corso dell’intervista rilasciata dal quotidiano catalano, il talent scount ha raccontato della prima volta in cui l’ha visto giocare nel 2013:

LA PRIMA VOLTA – “Giocava un torneo con i suoi coetanei. A fine partita, l’ho salutato e mi sono congratulato con lui. Gli ho detto che aveva giocato molto bene. E nient’altro. Non volevo eccitarlo dicendo che avrebbe avuto un grande futuro e che lo seguivo da tempo. Successivamente, sono andato direttamente dall’agente, Beto Yaqué, e gli ho detto: ‘Beto, questo ragazzo deve firmare ora. Non deve fare nessun test’. Gli dissi che volevo invitarlo a venire al club per conoscere tutto: la pensione, la scuola, il campo, il mondo Racing. È andato tutto bene. Inoltre, ho parlato con il padre (Mario Martínez, ndr) in diverse occasioni per dirgli come fossero le strutture qui e quale fosse la nostra idea“.

AMBIDESTRO – “In alcune azioni ha controllato con la destra e ha tirato con la sinistra, ma in altre ha controllato con la sinistra e ha calciato con la destra. Mi chiedevo: ‘Questo ragazzo è destro o mancino?’ Si può benissimo notare che oggi fa lo stesso, guardate attentamente. Tira con entrambi i piedi come se nulla fosse“.

TESTA SPETTACOLARE – “Questo ragazzo ha una testa spettacolare. Un giorno la responsabile di Casa Tita (il complesso di strutture per le giovanili del Racing, ndr) mi disse: ‘Non so come gioca questo ragazzo, ma posso assicurarti che ha fatto uno dei migliori test psicologici nella storia di Casa Tita’“.

ALL’ALTEZZA DI MESSI – “Per giocare con Messi devi essere intelligente. Perché Messi è così forte che se non ti muovi bene all’interno dell’area, senza significato, ti fa fare brutte figure. Devi essere molto attento a tutto ciò che fa perché in qualsiasi momento ti dà una palla incredibile. Quindi, devi essere preparato a non andare in fuorigioco. Lautaro può essere un ottimo 9 per Messi. Le sue caratteristiche si adattano perfettamente al gioco di Leo. All’interno dell’area, per esempio, è simile a Suárez nell’opportunismo e nel modo in cui deve finalizzare le azioni“.

MESSI SA SCEGLIERE – “Si noti che Lautaro ha 23 anni e ha già giocato due grandi, come Racing e Inter. E ora si parla di Barcellona, ​​Madrid, Coty. Prima si parlava di Dortmund. Lautaro è un animale. Messi sa scegliere“.

(Fonte: Mundo Deportivo)