Lautaro-Barça, ipotesi suggestiva di MD: “Inter, c’è il nome giusto che nessuno ha dimenticato”

Continuano a essere tanti i nomi che dalla Spagna rimbalzano in ottica Inter nell’ambito della trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona. Se nelle ultime ore si è parlato con insistenza di Junior Firpo, Mundo Deportivo cita un altro profilo che potrebbe rientrare nell’affare in qualità di contropartita tecnica. Un nome che i tifosi nerazzurri conoscono bene: Rafinha.

Il centrocampista brasiliano, come noto, ha già giocato in prestito la seconda parte della stagione 2017-18, giocando 17 partite e risultando alla fine determinante per la qualificazione in Champions League della squadra allora allenata da Luciano Spalletti.

Il giocatore è attualmente in prestito al Celta Vigo. Secondo quanto riportato da MD, però, il club galiziano, causa difficoltà economiche derivate dal coronavirus, non avrebbe al momento la disponibilità economica per comprare Rafinha. Una situazione che potrebbe agevolare l’Inter. Soluzione che non dispiacerebbe affatto allo stesso brasiliano, che ha più volte ribadito quanto i colori nerazzurri gli siano rimasti dentro. Rafinha, magari con altri profili, potrebbe così abbassare il prezzo di Lautaro Martinez.

(Fonte: Mundo Deportivo)