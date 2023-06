L’Inter parte dalla difesa: per la seconda stella serve partire forte con… meno gol

"Nel girone d’andata dell’ultimo campionato, anche per effetto collaterale di quanto accaduto in estate (con De Vrij, e soprattutto Skriniar al centro del mercato, e Acerbi arrivato all’ultimo momento), la squadra allenata da Simone Inzaghi ha incassato 25 gol, ben dieci in più rispetto alla stagione precedente (uguale invece il rendimento nel ritorno, con 17 reti prese in entrambi i campionati). Essendo la seconda stella obiettivo conclamato da parte del club, la campagna rafforzamento è iniziata proprio dalla difesa".