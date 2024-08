Sensi non ha ancora firmato, ma gioca in amichevole con il Monza

Non è stato formalizzato alcun ritorno, ma il calciatore si sta allenando con la squadra di Nesta che valuta il suo ritorno in biancorosso

Da qualche giorno si sta allenando con il Monza anche se non ha ancora firmato il suo contratto. Stefano Sensiha giocato con la squadra di Nesta nell'amichevole contro la sua ex squadra, il Sassuolo, finita due a due. Il centrocampista, che ha chiuso a fine contratto la sua esperienza all'Inter, aveva giocato in prestito al club di Galliani già nella stagione 2022-2023.