Prestagione Inter 2024-2025, date e info sulle ultime due amichevoli

La nuova stagione sta finalmente per cominciare: il 17 agosto l'Inter affronterà in trasferta il Genoa per la prima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando con una pre-season ricca di appuntamenti. Sono state quattro le amichevoli disputate fino ad ora per i nerazzurri che hanno sfidato FC Lugano, Pergolettese, UD Las Palmas e Pisa.