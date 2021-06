CM – La Fiorentina chiede Sensi all’Inter: l’offerta e la risposta di Stefano

Arrivano aggiornamenti sul futuro del centrocampista nerazzurro, costretto a saltare gli Europei con l'Italia causa infortunio

Attualmente sta recuperando dall’infortunio accusato con la Nazionale, che lo ha costretto a saltare gli Europei. Stefano Sensi vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata e sta lavorando per essere al top nella prossima. Sarà ancora con la maglia dell’Inter o cambierà aria l'ex Sassuolo? Arrivano importanti novità sul suo futuro, proprio in queste ore.

Come riportato da Calciomercato.com, “la Fiorentina ha bussato alla porta dell'Inter per chiedere informazioni su Stefano Sensi. Il club nerazzurro è disposto a cederlo per una cifra di circa 15 milioni di euro, ma il centrocampista, secondo indiscrezioni raccolte, non gradirebbe la destinazione e per questo motivo, ad oggi, la trattativa sembra destinata a non decollare”, si legge.