Calciomercato Inter, la Fiorentina vuole Sensi: la richiesta di Marotta ai viola

È una richiesta del nuovo allenatore Rino Gattuso: cosa chiedono i nerazzurri per la cessione del centrocampista ex Sassuolo

Dopo una seconda stagione sfortunata all’ Inter , Stefano Sensi per infortunio è stato costretto a saltare anche gli Europei con la Nazionale. Era tra i 26 del ct Roberto Mancini, ma l’ennesimo problema fisico lo ha costretto al forfait. Il nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi lo valuterà in ritiro, ma occhio ai rumors di mercato.

Su tutti c’è l’interesse della Fiorentina, su richiesta di Rino Gattuso. L’allenatore viola ha fatto il nome di Sensi alla dirigenza, ma l’Inter non è disposta a fare sconti. Marotta e Ausilio chiedono 20 milioni per l’addio a titolo definitivo del centrocampista ex Sassuolo. La Fiorentina ci pensa e può valutare anche l’inserimento di eventuali contropartite nei dialoghi coi nerazzurri.