Stefano Sensi ha deciso le ultime due amichevoli dell’Inter contro PSG e Salisburgo: estimatori in Serie A e Premier League

Stefano Sensi ha deciso le ultime due amichevoli dell’Inter contro PSG e Salisburgo. Il centrocampista resta in uscita dai nerazzurri dopo il prestito al Monza e - secondo quanto appreso da FCIN1908.it - ci sono tre club interessati. In Serie A piace a Bologna e Genoa, ma c’è una squadra che osserva la sua situazione anche in Premier League: si tratta del Fulham. Molto importante sarà anche la volontà del giocatore.