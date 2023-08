FCIN1908 / Inter, UFFICIALE: Kamate rinnova fino al 2026. I piani per il suo futuro

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Kamate resterà a Milano e seguirà un percorso "alla Carboni": verrà aggregato in base alle esigenze alla Prima Squadra, per poi andare a giocare con la Primavera, con cui si sta già esibendo in queste amichevoli pre campionato. Niente prestito all'orizzonte: la volontà dell'Inter è quella di tenerlo, per la soddisfazione del giocatore e del suo agente Fabio Sommella. Si prospetta quindi una stagione molto importante per il francese, chiamato a ripagare sul campo la fiducia concessagli dalla società.