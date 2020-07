Inter, tutto deciso: “Partono in tre a centrocampo. Sensi resta, al Sassuolo questa cifra”

Nonostante i numerosi problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato la stagione e che, per la verità, hanno fatto sorgere più di un dubbio in molti tifosi dell’Inter, Stefano Sensi sarà uno dei punti fermi dei nerazzurri anche nella prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com, infatti, il riscatto dal Sassuolo è cosa certa. Futuro incerto, invece, per altri suoi compagni di reparto:

“Il futuro di Sensi è scritto, dopo il 31 luglio sarà ancora nerazzurro: Marotta lo riscatterà dal Sassuolo, resta solo da trovare l’intesa sulle modalità di pagamento dei 20 milioni pattuiti. Un incontro ci sarà subito dopo la fine del campionato. A centrocampo partiranno Borja Valero e Vecino, non Sensi. Un ‘nuovo acquisto’, che sogna in grande con l’Inter e con la Nazionale, con la quale vuole giocare l’Europeo da titolare“, si legge.

(Fonte: calciomercato.com)