TS – Inter, ecco una buona notizia: oggi può tornare in gruppo Sensi

Dopo la vittoria contro il Genoa di ieri, oggi l’Inter potrebbe ritrovare Stefano Sensi: il problema al bicipite femorale sembra smaltito del tutto e il centrocampista ex Sassuolo dovrebbe tornare a lavorare con i compagni proprio a partire dalla seduta odierna. Una buona notizia per l’Inter, in vista del finale di stagione, visto l’apporto del centrocampista nella prima parte di annata.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – Come sottolinea Tuttosport, “l’’obiettivo dello staff nerazzurro sarà quello di cercare nei prossimi giorni di riportare Sensi al top, non tanto per il campionato, dove mancano ormai solo due match, per quanto importanti con Napoli (a centrocampo mancherà anche Gagliardini, squalificato) e Atalanta. Ma soprattutto per l’ultimo obiettivo stagionale nel mirino dell’Inter, l’Europa League”. Il recupero totale di Sensi potrebbe far molto comodo all’Inter e a Conte, soprattutto se si considera le poche possibilità di rotazione avute a disposizione dal tecnico dopo il lockdown.